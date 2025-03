Msc, sì alla concessione: Crociere ok per 10 anni

BRINDISI – Arriva la delibera dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adspmam) sulla concessione a Msc Crociere. Il tutto a poche ore dalla conferenza dei capigruppo sul tema. Il Comitato di gestione ha espresso all’unanimità parere favorevole al rilascio alla Compagnia MSC Crociere di una concessione decennale, ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione.

L’oggetto della concessione riguarda aree e beni demaniali, funzionali alla gestione dei terminal crociere e dei servizi ai crocieristi, anche nel porto di Bari. Con un comunicato, Adspmam spiega che “la concessione non riguarda assolutamente le banchine operative, il cui utilizzo resta pubblico e regolamentato dalle istituzioni preposte. Con il parere del Comitato di gestione, giunge a conclusione un iter istruttorio lungo e articolato, avviato nel dicembre 2023, che ha fra l’altro scontato una lunghissima pubblicazione dell’istanza – ben 158 giorni consecutivi – sull’albo on line dell’Adspmam e su quelli del Comune di Bari e del Comune di Brindisi, nonché sulla Gazzetta Ufficiale. Durante questo periodo, non sono pervenute istanze concorrenti né osservazioni”.

