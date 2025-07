Mozziconi in cambio di birra: a Bari il primo aperitivo Plastic Free

Giovedì 31 luglio, alle 18:00, la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari ospiterà il primo aperitivo ecologico targato Plastic Free, un’iniziativa innovativa che unisce sensibilizzazione ambientale, partecipazione civica e socialità. L’evento, denominato “La spiaggia non è un posacenere”, è organizzato dai referenti locali di Plastic Free Onlus con il supporto di Bar Project Academy e del food truck The Raw Bus.

Questa iniziativa inaugura un ciclo mensile dedicato alla pulizia dei litorali e alla lotta contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, un microrifiuto particolarmente dannoso per l’ambiente. La serata inizierà con un talk divulgativo, aperto e informale, che spiegherà l’impatto ambientale dei mozziconi lasciati sulla spiaggia. “Parleremo di quanto un gesto apparentemente piccolo possa avere grandi conseguenze ambientali in una conversazione aperta a tutti”, spiegano Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli, referenti Plastic Free.

A seguire, i partecipanti si divideranno in squadre per una gara di raccolta mozziconi e microrifiuti. Ogni partecipante riceverà un bicchiere per raccogliere i mozziconi e, una volta pieno, potrà scegliere tra una consumazione gratuita (birra o bevanda analcolica) offerta da The Raw Bus o un gadget Plastic Free come cappellini, portamozziconi o shopper, fino a esaurimento scorte.

“L’idea è trasformare un gesto virtuoso in un momento di socialità, premiando chi si impegna per l’ambiente e stimolando la partecipazione di sempre più cittadini”, aggiungono gli organizzatori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Bari – Assessorato al Clima, Transizione Ecologica e Ambiente e Commissione Politiche Giovanili, Cultura, Turismo e Sport – e si prevede diventi un appuntamento fisso dell’estate barese, con nuove edizioni previste ad agosto e settembre.

Plastic Free invita tutta la cittadinanza a partecipare, iscrivendosi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it. “Pane e Pomodoro è la spiaggia dei baresi: mantenerla pulita è una responsabilità collettiva. Non è un luogo di nessuno, ma un bene comune da rispettare e tutelare”, concludono i referenti.

