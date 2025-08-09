Movida via delle Viole, San Pietro in Bevagna: arriva l’ordinanza sindacale

SAN PIETRO IN BEVAGNA: Dopo la protesta dei residenti di via delle Viole, a San Pietro in Bevagna, per la movida rumorosa e violenta , arriva l’ordinanza sindacale. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Confartigianato Taranto, ‘no riconversione senza visione chiara’Next UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118” potrebbe interessarti anche UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118” 9 Agosto 2025 Dante Sebastio Confartigianato Taranto, ‘no riconversione senza visione chiara’ 9 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Maruggio: fiamme al bosco di Sferracavalli 9 Agosto 2025 Marzia Baldari Campomarino di Maruggio: ombrelloni e lettini costi quel che costi 9 Agosto 2025 Marzia Baldari Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali 9 Agosto 2025 Redazione Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato 9 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
UIL FPL Taranto all’attacco: “Sprechi e dubbi sulla gestione 118”
Confartigianato Taranto, ‘no riconversione senza visione chiara’
Maruggio: fiamme al bosco di Sferracavalli
Campomarino di Maruggio: ombrelloni e lettini costi quel che costi
Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali
Taranto, furto in un grande magazzino: arrestato pregiudicato