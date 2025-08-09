9 Agosto 2025

Movida via delle Viole, San Pietro in Bevagna: arriva l’ordinanza sindacale

Marzia Baldari 9 Agosto 2025
SAN PIETRO IN BEVAGNA: Dopo la protesta dei residenti di via delle Viole, a San Pietro in Bevagna, per la movida rumorosa e violenta , arriva l’ordinanza sindacale.

Marzia Baldari

