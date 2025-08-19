Movida sicura, la Provincia di Lecce lancia il progetto “Movidamente“

È partito nel Salento il progetto “Movidamente – Vivi la movida responsabilmente”, promosso dalla Provincia di Lecce e dedicato alla prevenzione dell’incidentalità stradale legata all’abuso di alcol e droghe. L’iniziativa, che si rivolge in particolare ai giovani frequentatori dei luoghi del divertimento, unisce attività di sensibilizzazione nelle discoteche e controlli notturni su strada.

La campagna di animazione territoriale “Amo, guidi tu? Decidi chi guida prima di bere!” è stata inaugurata il 18 agosto al Parco Gondar di Gallipoli e prosegue fino al 26 agosto in diverse discoteche salentine. Dopo la tappa inaugurale, la seconda serata si è svolta al Malè di Santa Cesarea Terme, mentre i prossimi appuntamenti sono in programma il 21 agosto al Blu Bay di Castro, il 22 agosto al Praja di Gallipoli, il 23 agosto alle Quattro Colonne di Santa Maria al Bagno e il 26 agosto al Vega di Gallipoli.

All’ingresso dei locali coinvolti è previsto un corner dedicato al progetto, con hostess e staff incaricati di individuare il “guidatore designato”. Chi accetta la responsabilità di riaccompagnare gli amici riceve un braccialetto identificativo e una consumazione analcolica gratuita. A fine serata, potrà sottoporsi volontariamente all’alcol test con etilometri monouso. Sono inoltre previsti gadget, t-shirt e biglietti omaggio per chi dimostra di divertirsi responsabilmente.

In parallelo agli appuntamenti in discoteca, sono stati attivati anche i servizi di vigilanza stradale serale e notturna. I controlli vengono effettuati dalla Polizia provinciale insieme alle Polizie locali di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Porto Cesareo, con l’assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana. Le postazioni mobili sono collocate lungo le arterie più trafficate, nei pressi dei locali della movida.

Le date fissate per i controlli di agosto sono: il 19 a Otranto, il 21 a Galatina, il 24 a Porto Cesareo, il 27 a Nardò, il 29 a Gallipoli e il 30 di nuovo a Porto Cesareo. A settembre seguiranno ulteriori appuntamenti: il 3 a Gallipoli, il 5 a Otranto, il 6 a Galatina e il 12 a Nardò.

Da settembre il progetto entrerà anche nelle scuole superiori del territorio, con laboratori didattici rivolti agli studenti, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e la Consulta provinciale degli studenti.

Movidamente rientra tra le iniziative ammesse al finanziamento nazionale “Mobilità sicura”, sostenuto dal Fondo contro l’incidentalità notturna, grazie a un accordo tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI e UPI. Tra i partner figurano anche la Prefettura di Lecce e il Confcommercio-Silb, con l’obiettivo di diffondere la cultura della mobilità sicura e di responsabilizzare i giovani nelle notti della movida estiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author