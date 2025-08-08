8 Agosto 2025

Salento, sicurezza rafforzata: dalla “buona movida” alle spiagge libere da abusivismo

Maria Teresa Carrozzo 8 Agosto 2025
Un’estate all’insegna della sicurezza e del divertimento responsabile. È questo l’obiettivo della strategia coordinata messa in campo da Prefettura, Forze dell’Ordine, Comuni e associazioni di categoria, frutto del Protocollo per la “buona movida” siglato lo scorso 3 luglio.

Il piano coinvolge i principali centri turistici della provincia – da Lecce a Gallipoli, da Otranto a Porto Cesareo – e prevede una serie di azioni mirate per garantire vivibilità, decoro e legalità nei luoghi a più alta concentrazione di pubblico. Tra queste, l’installazione di sistemi di videosorveglianza finanziati dalla Regione Puglia, ordinanze comunali per regolamentare musica e intrattenimento nei locali, un decalogo di regole per i clienti e la collaborazione attiva di gestori ed esercenti.

Sul fronte dei controlli, sono in corso operazioni “ad alto impatto” contro spaccio, abusivismo commerciale, occupazione abusiva di suolo pubblico e attività irregolari. L’attività coinvolge Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, Capitaneria di Porto e Spesal, con il supporto di rinforzi ministeriali: 27 agenti della Polizia di Stato, 30 Carabinieri e 35 militari della Guardia di Finanza.

Particolare attenzione è rivolta a Gallipoli, soprattutto nella zona tra Lido San Giovanni e Baia Verde, con pattugliamenti intensificati nelle ore notturne per prevenire uso di stupefacenti, sovraffollamento in abitazioni turistiche e violazioni delle norme su orari e capienze.

Il piano include anche il contributo degli steward, incaricati di segnalare alle forze di polizia eventuali condotte illecite nelle aree sensibili, e il progetto “Movidamente”, promosso da Prefettura e Provincia di Lecce per prevenire incidenti stradali dovuti ad alcol e droga, offrendo alternative di trasporto sicure per i giovani.

Sul versante costiero, nasce il “Manuale d’uso del buon balneare”, realizzato con Capitaneria di Porto e Confimprese Demaniali, per assicurare un uso corretto delle concessioni e prevenire abusi. A ciò si aggiunge l’operazione “Spiagge sicure – estate 2025”, finanziata dal Ministero dell’Interno con 30mila euro a ciascuno dei Comuni di Castrignano del Capo, Salve, Santa Cesarea e Vernole, per combattere commercio abusivo e contraffazione.

Un impegno corale per garantire che il Salento resti una meta accogliente, sicura e vivibile, dove il divertimento non rinunci mai al rispetto delle regole.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

