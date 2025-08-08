Salento, sicurezza rafforzata: dalla “buona movida” alle spiagge libere da abusivismo

Un’estate all’insegna della sicurezza e del divertimento responsabile. È questo l’obiettivo della strategia coordinata messa in campo da Prefettura, Forze dell’Ordine, Comuni e associazioni di categoria, frutto del Protocollo per la “buona movida” siglato lo scorso 3 luglio.
Il piano coinvolge i principali centri turistici della provincia – da Lecce a Gallipoli, da Otranto a Porto Cesareo – e prevede una serie di azioni mirate per garantire vivibilità, decoro e legalità nei luoghi a più alta concentrazione di pubblico. Tra queste, l’installazione di sistemi di videosorveglianza finanziati dalla Regione Puglia, ordinanze comunali per regolamentare musica e intrattenimento nei locali, un decalogo di regole per i clienti e la collaborazione attiva di gestori ed esercenti.
Sul fronte dei controlli, sono in corso operazioni “ad alto impatto” contro spaccio, abusivismo commerciale, occupazione abusiva di suolo pubblico e attività irregolari. L’attività coinvolge Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, Capitaneria di Porto e Spesal, con il supporto di rinforzi ministeriali: 27 agenti della Polizia di Stato, 30 Carabinieri e 35 militari della Guardia di Finanza.
Particolare attenzione è rivolta a Gallipoli, soprattutto nella zona tra Lido San Giovanni e Baia Verde, con pattugliamenti intensificati nelle ore notturne per prevenire uso di stupefacenti, sovraffollamento in abitazioni turistiche e violazioni delle norme su orari e capienze.
Il piano include anche il contributo degli steward, incaricati di segnalare alle forze di polizia eventuali condotte illecite nelle aree sensibili, e il progetto “Movidamente”, promosso da Prefettura e Provincia di Lecce per prevenire incidenti stradali dovuti ad alcol e droga, offrendo alternative di trasporto sicure per i giovani.
Sul versante costiero, nasce il “Manuale d’uso del buon balneare”, realizzato con Capitaneria di Porto e Confimprese Demaniali, per assicurare un uso corretto delle concessioni e prevenire abusi. A ciò si aggiunge l’operazione “Spiagge sicure – estate 2025”, finanziata dal Ministero dell’Interno con 30mila euro a ciascuno dei Comuni di Castrignano del Capo, Salve, Santa Cesarea e Vernole, per combattere commercio abusivo e contraffazione.
Un impegno corale per garantire che il Salento resti una meta accogliente, sicura e vivibile, dove il divertimento non rinunci mai al rispetto delle regole.
