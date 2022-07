BARI – Dalle proteste sui social agli esposti in procura passando per l’incontro in prefettura con comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dopo l’esposto firmato da 146 residenti, il caso degli eccessi della movida nella zona Umbertina di Bari approda del prefetto Antonella Bellomo. La denuncia dei residenti, da anni attivi sui social con numerose proteste all’indirizzo del primo cittadino del capoluogo, trasmessa alla procura è dettagliata: i cittadini descrivono la situazione come insostenibile tanto da chiedere interventi più incisivi. Interventi che – a loro dire – in questi anni non sono arrivati tanto da sollecitare prefetto e forze di polizia. E così, sporcizia, musica ad alto volume e vociare fino a tarda notte sono gli elementi che animano la protesta dei 146 firmatari.