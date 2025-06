Movida Lecce, Tar accoglie ricorso esercenti

Il Tar Lecce di via Rubichi accoglie il ricorso contro l’ordinanza del comune di Lecce, a firma del sindaco Adriana Poli Bortone, con cui si imponeva, contro la cosiddetta malamovida la chiusura anticipata degli esercizi commerciali nelle vie Maremonti e Ascanio Grandi. Il giudice del Tar, con il provvedimento cautelare, ha stabilito che non esistono i presupposti di urgenza e contingenza che possano giustificare quella misura. Discussione di merito fissata per gennaio 2026 quando presumibilmente sarà dichiarata cessata l’attività del contendere. A difendere gli esercenti, l’avvocato Luisa Carpentieri

