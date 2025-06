Movida Lecce, parlano i ragazzi: “Mancano luoghi di aggregazione”

Dov’è finita l’idea di Lecce città universitaria? Nel caos politico e giudiziario, nel braccio di ferro tra residenti e commercianti, chiedono di essere anche loro ascoltati. Sono i ragazzi della movida, che nel marasma di queste settimane sembrano non trovare una risposta. Il presidente della terza sezione del Tar Lecce ha sospeso fino all’udienza di merito di gennaio 2026 – e quindi di fatto annullato- l’ordinanza con cui il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone aveva imposto chiusure anticipate e altre restrizioni ai locali di via Maremonti e via Ascanio Grandi. Ora il comandante della polizia locale Donato Zacheo annuncia che saranno aumentati il numero dei giorni dedicati al controllo delle strade della movida. Una soluzione alternativa che cerca di venire incontro alle richieste dei residenti. Una soluzione che convince solo in parte i ragazzi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author