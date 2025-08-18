18 Agosto 2025

Movida estiva a Bari, musica oltre la mezzanotte? I gestori spingono per la deroga

Domenico Brandonisio 18 Agosto 2025
centered image

Gestori dei locali costieri a Bari e amministrazione comunale mediano: obiettivo trovare soluzione alternativa allo stop alla musica a mezzanotte. Obiettivo preservare movida e turismo.

Domenico Brandonisio

