Movida | Emiliano “minaccia”, Decaro “consiglia” i giovani

Condividi

E' iniziato oggi il fine settimana e cosi' il governatore Michele Emiliano temendo assembramenti tra i giovani ha sottolineato nel corso di un'intervista che se proseguiranno gli assembramenti in strada sarà pronto ad emettere provvedimenti con i quali

persino i locali rischiano di poter essere chiusi se non spiegano ai loro clienti che nell'esercizio si accede secondo le

regole, con le mascherine, si consuma e poi ci si allontana immediatamente senza sostare all'esterno. Queste le direttive di Emiliano che vanno di pari passo con quelle del sindaco di Bari Antonio Decaro, il quale affronta l'argomento senza colpevolizzare i piu' giovani:"Io sono convinto che i ragazzi, che ad oggi possono uscire di casa e incontrare altri amici, vadano

responsabilizzati, non colpevolizzati o peggio ancora additati come untori". Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente

dell'Anci, Antonio Decaro, a margine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in Prefettura, a Bari, per

organizzare i controlli nei luoghi della movida dove nei giorni scorsi si sono creati assembramenti