LECCE – Accrescere tra i giovani la consapevolezza del rischio, per la propria vita e per quella degli altri, di mettersi alla guida dopo aver assunto alcool o droghe e approfondire anche i conseguenti risvolti amministrativi o penali, con questa finalità riprendono gli incontri della Polizia Locale dei Lecce con gli studenti degli istituti superiori previsti nell’ambito del progetto “Movida Drug – Free” finanziato dal Ministero dell’Interno. Il primo si è svolto al Liceo Banzi Bazoli. Importante , sottolinea la psicoterapeuta intervenuta all’incontro – analizzare e approfondire anche l’aspetto emotivo che spesso sta alla base del consumo di alcol, stupefacenti o anche di quegli atti di violenza che come testimonia la cronaca sono messi in atto sempre più spesso da baby gang.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts