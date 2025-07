Movida a Brindisi, Confesercenti: “Servono regole chiare per tutti”

”Una regia condivisa, regole chiare e rispetto reciproco”. È quanto chiede la Confesercenti della provincia di Brindisi, che interviene nel dibattito sempre più acceso sulla movida, il diritto al riposo e quello al lavoro. L’associazione esprime preoccupazione per il clima di crescente tensione tra residenti e operatori del settore, sottolineando come si stia rischiando un vero e proprio conflitto sociale.

“Le regole esistono e vanno rispettate da tutti”, afferma Confesercenti che dichiara di condividere le richieste avanzate dal comitato Civilmente in centro, ma al tempo stesso rivendica con fermezza il diritto degli esercenti a lavorare nel rispetto della normativa vigente e della propria dignità professionale.

Secondo quanto riportato dall’associazione, si stanno verificando episodi preoccupanti: alcuni residenti, anche in aree lontane dalle sorgenti sonore e dove la musica rispetta i limiti imposti dalla normativa regionale, avrebbero minacciato i gestori dei locali già dalle ore 20, intimando loro di interrompere ogni attività musicale e paventando l’intervento delle forze dell’ordine.

Confesercenti definisce questi comportamenti “inaccettabili” e sottolinea come minino la serenità non solo degli operatori, ma dell’intera comunità cittadina. A questo proposito, l’associazione ha espresso piena solidarietà al titolare di un locale in via Conserva, vittima di pressioni e minacce documentate, segnalando l’episodio all’assessorato alle Attività Produttive.

L’organizzazione chiede che i controlli dell’amministrazione non si concentrino esclusivamente sugli esercenti, ma che vengano estesi anche ai comportamenti ostili e irragionevoli che alimentano tensioni infondate e ostacolano il regolare svolgimento delle attività.

Confesercenti ha inoltre richiesto al Comune di Brindisi, tramite l’assessore competente o direttamente per voce del sindaco, di intervenire pubblicamente e in modo inequivocabile, chiarendo sui canali ufficiali e attraverso la stampa che la diffusione musicale da parte dei locali è consentita ogni giorno fino alle ore 24, come previsto dalla normativa regionale.

“Il lavoro degli esercenti non è un abuso, ma un servizio per la città – ribadisce Confesercenti –. Si tratta di attività che generano occupazione, socialità e attrattività territoriale. Per questo chiediamo regole chiare, rispetto reciproco e una gestione condivisa, non lo scontro tra fazioni”.

