MOTTOLA – Un incidente si sarebbe verificato in un terreno agricolo a Mottola. Uomo sarebbe rimasto incastrato sotto un mezzo. Sul posto gli uomini del 115 e 118 in soccorso dell’uomo, le cui condizioni di salute non sono, al momento, note.

Sul luogo anche i Vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Massafra.

+++ Notizia in aggiornamento +++

