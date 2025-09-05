Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

Carambolesco incidente sull’autostrada A/14 all’altezza di Mottola. L’autista, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Claudia Turba See author's posts Continue Reading Previous Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33%Next Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente potrebbe interessarti anche Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente 5 Settembre 2025 Claudia Turba Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33% 5 Settembre 2025 Giovanni Sebastio Taranto, incidente a Talsano: due giovani in ospedale in codice rosso 5 Settembre 2025 Massimo Todaro Taranto, scontro tra due auto a Talsano: due feriti 5 Settembre 2025 Massimo Todaro Nasce a Taranto il Centro per la giustizia riparativa 5 Settembre 2025 Redazione Taviano, tradito dal tatuaggio: catturato latitante da 19 anni 5 Settembre 2025 Gloria Roselli
potrebbe interessarti anche
Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente
Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33%
Taranto, incidente a Talsano: due giovani in ospedale in codice rosso
Taranto, scontro tra due auto a Talsano: due feriti
Nasce a Taranto il Centro per la giustizia riparativa
Taviano, tradito dal tatuaggio: catturato latitante da 19 anni