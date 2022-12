Condividi su...

MOTTOLA – Incendio nel pomeriggio all’interno di un capannone utilizzato per la produzione artigianale di divani, ubicato nella zona industriale di Mottola, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Non ci sono stati feriti, al momento dell’incendio nella struttura non c’era nessuno. Le fiamme hanno distrutto tutta la produzione di poltrone e divani. Il fuoco ha avvolto anche materiali di produzione, legname e prodotti per l’imbottitura imbottitura. Ingenti i danni subiti dalla struttura, la cui agibilità è al momento al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Nella mattinata di domani verranno fatte le le verifiche per verificare i danni strutturali del capannone che ha una copertura di circa 500 metri quadrati. Sono in corso di valutazione le cause che hanno causato il rogo.

Sul posto oltre ad un funzionario, sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco di Castellaneta, di Martina. Altri mezzi sono giunti dal comando provinciale di Taranto.