31 Agosto 2025

Mottola, Leccese invita a fare in fretta sulle Regionali

Leo Spalluto 31 Agosto 2025
centered image

MOTTOLA – “Bisogna fare in fretta per le scelte sulle prossime elezioni regionali”: è l’invito lanciato dal sindaco di Bari Vito Leccese alla festa dell’Unità di Mottola.Presente anche il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno.

 

 

centered image

