Mottola, Leccese invita a fare in fretta sulle Regionali

MOTTOLA – “Bisogna fare in fretta per le scelte sulle prossime elezioni regionali”: è l’invito lanciato dal sindaco di Bari Vito Leccese alla festa dell’Unità di Mottola.Presente anche il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: leccese Continue Reading Previous Caso Pilato-Tarantino, l’equivoco e l’amarezza di Cesare Butini potrebbe interessarti anche Caso Pilato-Tarantino, l’equivoco e l’amarezza di Cesare Butini 31 Agosto 2025 Redazione Taranto, appello delle future mamme: “In sala travaglio non da sole” 31 Agosto 2025 Laura Milano Monteparano, sindaco vieta il pallone in piazza 31 Agosto 2025 Laura Milano San Marzano di S.G, Premio Katundo: orgoglio del territorio 31 Agosto 2025 Laura Milano San Marzano di S.G: ecco il Premio Katundo 30 Agosto 2025 Laura Milano Manduria, contro i dazi americani Primitivo punta sulla Cina 30 Agosto 2025 Leo Spalluto
potrebbe interessarti anche
Caso Pilato-Tarantino, l’equivoco e l’amarezza di Cesare Butini
Taranto, appello delle future mamme: “In sala travaglio non da sole”
Monteparano, sindaco vieta il pallone in piazza
San Marzano di S.G, Premio Katundo: orgoglio del territorio
San Marzano di S.G: ecco il Premio Katundo
Manduria, contro i dazi americani Primitivo punta sulla Cina