Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 11 agosto lungo la Statale 100, nei pressi di San Basilio, a Mottola. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: una Citroën, una Lancia Musa e un furgone che trasportava un mezzo agricolo.
L’impatto è stato particolarmente violento. Il conducente della Lancia, rimasto intrappolato nelle lamiere contorte, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in codice rosso all’ospedale SS Annunziata di Taranto. Ferite anche le altre due persone coinvolte: una donna che viaggiava come passeggera sulla Lancia e l’autista del furgone, entrambi soccorsi e condotti in ospedale.
Le operazioni di soccorso hanno reso necessario il blocco totale della circolazione lungo la Statale. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i Carabinieri della stazione di Mottola, i Vigili del Fuoco del distaccamento portuale e di Castellaneta, oltre a personale dell’Anas per la gestione della viabilità.
foto di Francesco Manfuso
+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++
potrebbe interessarti anche
Emergenza incendi anche nel tarantino
Sava, esplosione bombola: voleva prendere un caffè
La nuova tendenza: cocktail senza alcol, per guidare in sicurezza
Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte
Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Basta vetrine elettorali, a pagare sono i lavoratori”
Taranto, 43enne arrestato con eroina dopo inseguimento della Polizia