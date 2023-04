Mottola: FP Cgil, ‘No esternalizzazione servizio tributi minori’

La Fp Cgil Taranto ha appreso che l’Amministrazione Comunale di Mottola intende esternalizzare i servizi di riscossione e accertamento relativi al Canone Unico Patrimoniale e ai preesistenti “tributi minori” (pubblicità, suolo pubblico, affissioni).

​“Nel 2015 – si legge in una nota a firma di Mimmo Matarrese, Grazia Albano e Cosimo Sardelli -, la Fp Cgil accolse con favore la volontà dell’Amministrazione (realizzatasi nel 2016) di procedere all’internalizzazione del servizio su indicato, che oltre a scongiurare il rischio trovarsi in futuro di fronte a concessionari poco affidabili, garantiva legalità, trasparenza, assunzioni e giusta retribuzione di personale con idonea qualifica, nonché l’offerta di un servizio fiscale percepito come più attento e vicino ai contribuenti stessi”.

​“Fu previsto di monitorare congiuntamente alla RSU l’andamento del servizio, per valutarne l’efficienza, ovvero intervenire eventualmente con correttivi organizzativi – prosegue la nota -. Con l’avvento della nuova amministrazione questi buoni propositi di collaborazione sono venuti meno, tanto da aver portato all’ipotesi di esternalizzazione del servizio, senza che vi sia stata un’analisi a supporto (costi/benefici) relativamente alle condizioni con cui i servizi saranno esternalizzati”.

​“Davvero, siamo costernati di fronte a tale ipotesi – sottolineano Matarrese, Albano e Sardiello -: una soluzione sbrigativa che ci riporta indietro di anni e sminuisce l’importanza della gestione pubblica, rinnega (tradisce?) gli stessi principi di questa Giunta a maggioranza 5 Stelle. Una scelta che appare improvvisata, ripercorre logiche vetuste, andando incontro a chi ha come principale obiettivo il profitto, mortifica la professionalità dei collaboratori, dimostra indisponibilità, mancanza di volontà a cimentarsi per individuare soluzioni tese a una efficace gestione del personale, nella logica di valorizzare le competenze acquisite in questi anni, e riduce gli ambiti operativi del Comune di Mottola”.

​“Ci saremmo aspettati che l’Amministrazione, preso atto dei limiti organizzativi, ponesse in atto strategie per il miglioramento dell’efficienza attraverso un piano assunzionale, considerato il ritorno economico che si può ottenere; ma anche intervenendo sull’organizzazione, con l’impiego più razionale delle risorse umane e strumentali, così da rendere più agile il lavoro di SUAP, Ufficio Tecnico, Ufficio Tributi e Polizia Locale, finanche con l’utilizzo di sportelli telematici”

​“Per queste ragioni La FP CGIL è decisamente contraria all’esternalizzazione del servizio tributi minori che non potrà che avere, a parere della scrivente, una ricaduta negativa sulla cittadinanza tutta, sotto molti aspetti. Restiamo in attesa di un riscontro o, magari, di un ripensamento”, conclude la nota.

