11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Mottola: festa della trebbiatura, seconda edizione

Ottavio Cristofaro 11 Agosto 2025
centered image

La festa della trebbiatura è un modo per fare un tuffo nel passato. A Mottola si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa, che ha visto la presenza di tanti visitatori da ogni parte della Puglia.

centered image

