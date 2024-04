Mottola, auto fuori controllo: 5 feriti gravi

MOTTOLA – Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 2.00 della scorsa notte a Mottola, nel tarantino. Un giovane avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guidando lungo la strada provinciale 25, pare non siano stati coinvolti altri mezzi. Cinque gli occupanti della macchina, sono finiti in ospedale in codice rosso, alcuni al SS.Annunziata di Taranto. Al momento, non sono note le loro condizioni.

