Mottola, auto fuori controllo: 17enne muore

MOTTOLA – Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 2.00 della scorsa notte a Mottola, nel tarantino. A bordo della vettura c’erano tutte ragazze di Mottola. A seguito del sinistro, a quanto pare autonomo, una 17enne ha perso la vita. Due 18enne si trovano al momento ricoverate nei reparti di Rianimazione e Chirurgia toracica. La 19enne, invece, è ancora al pronto soccorso del SS.Annunziata. La conducente avrebbe perso il controllo dell’auto lungo la strada provinciale 25, per cause in corso di accertamento.

