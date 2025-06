Motorsport Scorrano, weekend ricco di successi su più fronti

Fine settimana particolarmente positivo per i piloti della Scuderia Motorsport Scorrano, impegnati in diverse competizioni su circuiti nazionali e internazionali, portando a casa piazzamenti di prestigio e confermando l’ottimo stato di forma della squadra.

A Varano de’ Melegari (Parma), in occasione della terza prova dell’FX Italian Series, il giovane talento di Taviano Andrea D’Amico, classe 2009, ha messo in mostra grande maturità al volante della Tatuus T014 del team Dexters Motorsport. Dopo aver chiuso le qualifiche con il settimo tempo assoluto, in gara 1 ha tagliato il traguardo in settima posizione generale, salendo però sul podio di categoria Silver al secondo posto, grazie a una gestione intelligente degli pneumatici in condizioni climatiche difficili. In gara 2, dopo un’ottima partenza, D’Amico ha chiuso quinto assoluto e primo nella categoria Silver. «Sono talmente soddisfatto che non vedo l’ora di tornare in pista a Imola il 5 e 6 luglio», ha dichiarato il giovane driver salentino.

Sempre sul circuito di Varano, ottima prestazione anche per Giuseppe Margarito di Taurisano, impegnato al volante della sua Renault Twingo Cup. In gara 1 ha centrato il secondo posto assoluto e la vittoria nella categoria Pro. In gara 2, partito dalle retrovie per la griglia invertita, è riuscito a rimontare fino alla testa della corsa, ma un contatto e un’uscita di pista lo hanno costretto a chiudere in ottava posizione.

Soddisfazioni anche dal Formula Challenge Mare e Motori a Torricella (Taranto), seconda prova del Campionato Italiano. Qui Emanuele Losito di Torchiarolo, su Peugeot 106 1.6 16v, ha conquistato il 16° posto assoluto, il successo nel gruppo Racing Start Plus e la vittoria nella classe Racing Start Plus 1600. «Nonostante problemi ai freni e agli pneumatici e un intraversamento che mi ha fatto perdere circa 10 secondi, sono soddisfatto della prestazione», ha spiegato Losito.

Sempre a Torricella, ha fatto il suo ritorno in gara il veterano Aldo Garrisi, classe 1945, su Radical SR4. Nonostante i mesi di inattività, il pilota leccese ha chiuso 22° assoluto e quinto nella classe E2SC-1400, migliorando il proprio crono di oltre 10 secondi nell’ultima manche. «Sono contento di essere tornato in gara dopo mesi. Ringrazio la Motorsport Scorrano e il presidente Santino Siciliano per il prezioso supporto», ha dichiarato Garrisi.

A Rivanazzano Terme (Pavia), in occasione della gara di accelerazione organizzata da AMP-American Motorsport e valida per il campionato ACI Sport, il gallipolino Daniele Albahari, classe 1978, ha brillato su una Dodge Coronet del 1967 (7400 cc), centrando la Top Qualify e chiudendo secondo assoluto nella categoria ProEt.

Infine, al Motorshow svoltosi presso il circuito Val Pista di Salerno, la Motorsport Scorrano ha regalato spettacolo con Mauro Santantonio (navigato da Ignazio Megna) e il giovane figlio Diego Santantonio (affiancato da Alessandro Brigante), rispettivamente a bordo di una Peugeot 208 Rally5 e di una Rally4.

La scuderia guarda ora al prossimo impegno in programma: il Rally Costa del Gargano, in calendario il 14 e 15 giugno.

