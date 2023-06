Motori: Pofi, Forlimpopoli e Monopoli, Max Racing accende l’estate

La scuderia Max Racing tira le somme di un weekend impegnativo, domenica scorsa al Rally Terra di Argil ed allo Slalom di Forlimpopoli, e proietta l’attenzione sullo Slalom dei Trulli, primo appuntamento di questa estate.

L’appuntamento a Pofi (FR) è stato un confronto decisamente selettivo con un bilancio di 24 ritiri su una sessantina di equipaggi al via. Obiettivo centrato per il brindisino Gabriele Bruno che, insieme al co-driver Andrea Centonze, al volante di una Fiat Grande Punto Abarth SS Racing Start 1.4 Tb ha recuperato punti preziosi per il bottino di Coppa Italia dopo il ritiro al Rally del Salento. Prova superata anche per il campobassano Nicola Rivellino, insieme al romano Nazareno Rosa su Peugeot Peugeot 106 N2.

Passando alle note dolenti, Matteo Bello, che navigava Alessio De Santis della scuderia Motorport Scorrano su Peugeot 208 R2d, è stato costretto al ritiro nella PS3 per un guasto tecnico, Alessandro Manco, alle note di Daniele Pelagalli portacolori Ro Racing, ha concluso la corsa laziale per un guasto tecnico in PS 4 quando era primo di classe su Peugeot 106 GrA5. Il tarantino di Sava Nunzio Fanelli, navigato da Luigi Cerasi di Ceccano (FR), durante la PS7 è uscito di strada con la sua Fiat 500 Abarth RSe non è riuscito a riprendere in tempo la corsa.

Dall’altra parte dell’Appennino, in Romagna, allo slalom di Forlimpopoli, hanno corso le due storiche A112dei sammarinesi Marino e Michele Belluzzi, il primo si è classificato 62mo assoluto mentre il secondo è stato costretto a fermarsi per un guasto tecnico già in ricognizione e poi in gara 2 per un’altra rottura.

Ora gli occhi sono puntati sulla bella “panoramica” pugliese che da Monopoli conduce ad Alberobello dove, il 24 e 25 giugno, si disputerà l’11ma edizione dello Slalom dei Trulli, tappa del Campionato Italiano ACISport di specialità. Al via della competizione organizzata da ACI Bari Bat e da Basilicata Motorsport ci sarà il tarantino Giovanni Liuzzi su Kart Cross Yakar del team Ciracì Motorsport. Start alle ore 9.30 per la ricognizione e alle 11 per la prima delle tre manche in programma.

