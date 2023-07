Motori: Il Tricolore Slalom punta a Melfi per il giro di boa

Si prepara a tagliare il traguardo della decima edizione il Trofeo “Vulture Melfese – Città di Melfi e Rapolla”, tappa centrale del Campionato Italiano Slalom ACI Sport 2023 in programma il prossimo 30 luglio in Basilicata.

Con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato possibile, gli specialisti della disciplina affilano le armi, predispongono gli allestimenti delle vetture e studiano le strategie per tornare sui tornanti della corsa organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport, in collaborazione con Asd Melfi Corse e Automobile Club Potenza e con il patrocinio dei Comuni di Melfi e Rapolla.

Conoscono ormai bene il percorso, lungo 3500 metri, allestito sulla strada provinciale potentina che da Rapolla conduce a Melfi in uno scenario dominato dal castello Federiciano e dal vulcano del Monte Vulture, tecnico e atipico per la presenza di un breve tratto di “pendenza negativa” (circa 300 mt. in leggera discesa).

“Anche quest’anno, per la realizzazione dell’evento è stato fondamentale il contributo della Melfi Corse – afferma Carmine Capezzera, presidente della scuderia organizzatrice e direttore di gara -. Prezioso è il supporto di Lorenzo Mossucca, pilota di grande esperienza che ha ereditato la passione per il motorsport dal padre”.

L’appuntamento lucano è valido anche per il 7° Memorial “Gerardo Mossucca” e per il 20° Challenge Interregionale CPB (Campania Puglia Basilicata) .

Il Comitato organizzatore ha dato il via alle iscrizioni, che potranno essere effettuate fino alle ore 24 di mercoledì 26 luglio, e ha ufficialmente aperto la sfida, vinta nelle ultime tre edizioni dal campano Salvatore Venanzio su Radical SR4 Suzuki. Per informazioni: www.basilicatamotsport.com tel. 3341878181.

