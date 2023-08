Motori: Il tricolore Formula Challenge riparte il 3 settembre dalla Puglia

Rimasto fermo a una giornata assai piovosa dello scorso mese di aprile, sul circuito cittadino della marina materana di Policoro, il Campionato Italiano Formula Challenge ACISPORT 2023 si prepara a ripartire, insieme a tutti i suoi protagonisti, per dare una sferzata alla stagione il prossimo 3 settembre con il 5° trofeo “Mare e Motori”, sul tracciato del mini autodromo “Pista Fanelli” di Torricella, in provincia di Taranto.

L’ASD La Fenice, che organizza l’evento tricolore con il supporto di Basilicata Motorsport, lavora alacremente per ospitare i partecipanti alla corsa, aperta a tutti i tipi di auto da corsa Aci Sport (formula, prototipi, speciale slalom, E1, Vst, rally, racing start, storiche ed attività di base) che abbiano regolare licenza.

Si tornerà a correre sui 1350 mt del singolare tracciato posizionato con vista panoramica sullo Jonio, caratterizzato da un percorso “tecnico, con un tratto tortuoso ed uno veloce – spiega il direttore di gara Carmine Capezzera- e con la particolarità di una pendenza altimetrica che rende accattivante la prova per piloti e macchine”.

Nel 2022 a vincere la corsa è stato il fasanese Donato Argese, a bordo di una Radical SR4 Suzuki, proclamandosi rivelazione del campionato. E questa volta, il giovane driver pugliese che indossa i colori della scuderia Fasano Corse, si presenterà al via come leader della classifica 2023 in piena lotta per il titolo.

Le iscrizioni al “Mare e Motori” potranno essere effettuate mediante la procedura online nell’area riservata ai piloti sul sito www.acisport.it. Ulteriori informazioni sulla gara sono disponibili sulla pagina Facebook Pista Fanelli.

