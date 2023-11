Motori: Emanuele Losito vince nel Trofeo d’Autunno a Torricella

Emanuele Losito vince su Peugeot 106 vince classe e gruppo di RS Plus portandosi in seconda posizione assoluta nel campionato italiano ACI Sport.

Prosegue la scia di vittorie del forte pilota di Torchiarolo, che corre con Peugeot 106 RS 1600 Plus, preparata da Figliolia Corse per i colori della Scuderia Motorsport Scorrano: Losito è stato dominatore nel 5° formula challenge “Trofeo d’Autunno”, tappa del campionato italiano ACI Sport di specialità, contro agguerriti rivali nel gruppo Rs Plus .

Con il miglior tempo di 5’04.36, realizzato in gara 3, Losito ha commentato così: “In ottica campionato, questa gara è stata perfetta: con la mia Peugeot 106, preparata da Figliolia Corse, ho trovato un’ottima intesa. Abbiamo affinato la vettura montando un scarico Loddo e freni maggiorati Brembo e questo mi ha permesso di migliorare il tempo sulla pista e distanziare gli avversari. La lotta per il campionato italiano continua, ci sono ancora due gare altre da affrontare, mi impegnerò al massimo”.

Al Trofeo d’Autunno hanno corso altri 2 piloti della scuderia Motorsport Scorrano: Pierluigi Mellacca, terzo in classe Kart Cross 600, e Santo Siciliano, quarto in classe Rs 1.6 Plus.

​Prossimo appuntamento con il campionato italiano il 25 novembre sulla pista di Limatola (BN) con il 14° Santamaria Challengel

