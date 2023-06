Motori: Casarano Rally Team a Gambarie con Gabriele Greco

Secondo appuntamento stagionale nell’imminente fine settimana per Gabriele Greco che affronterà in provincia di Reggio Calabria la 44a edizione della S.Stefano Gambarie, 5° Round del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud.

Sarà per il pilota leccese, dal lungo passato rallystico, la terza gara della nuova avvincente esperienza su un prototipo nelle cronoscalate. Dopo il debutto dello scorso anno Greco ha infatti preso parte con l’ Elia Avrio St 09 1400 alla 64^ Coppa Selva di Fasano e adesso si accinge a gareggiare in aspromonte.

“Per me è tutto nuovo – ha dichiarato nell’imminenza del weekend il portacolori del Casarano Rally Team – dopo 19 anni di rally ho fatto questa scelta e praticamente è come ricominciare, dovendomi adattare alla guida di una biposto con motore moto, la Evo 20 di questa Elia, è spinta infatti da un propulsore Suzuki 1400. A Fasano in pratica non ho potuto tenere conto delle ricognizioni per via delle mutevoli condizioni meteo. Ho preferito quindi fare la prima salita di gara con cautela, prova ne sia che poi ho migliorato il tempo di ben 8 secondi in gara 2, ma si tratta dei primi approcci con la vettura e i margini sono ancora alti. Spero quindi di essere più incisivo a Gambarie, cominciare a trovare un po’ di feeling con la vettura i cui limiti per adesso sono lontani. Sarà un gran bel lavoro, ma lo affronterò con determinazione puntando comunque al divertimento”

Il weekend calabrese per Greco entrerà nel vivo il 23 Giugno con le operazioni preliminari di verifica e accredito, sabato 24 i due turni di ricognizioni con inizio alle 9.00. Stesso orario per le gare di domenica 25 Giugno

