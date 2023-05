Motori: 220 iscritti alla Fasano-Selva con Fisichella e Caffi

Sfiorando le 220 iscrizioni, numero nettamente superiore al totale registrato nella scorsa edizione, si chiude con grande successo la fase preliminare della Coppa Selva di Fasano numero 64, in preparazione dell’acceso weekend dedicato ai motori in corsa sulla Selva, che si prepara nelle prossime giornate.

Preceduto dal giorno delle verifiche, in programma venerdì 12 nell’area di via dell’Industria, il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 maggio andrà in scena il terzo appuntamento del Campionato Italiano della Montagna, sul lungo palcoscenico che dalla SS 172 per Locorotondo porta alla Provinciale 1, nel percorso collinare che conduce alla storica località turistica di Selva di Fasano.

Siamo a 77 anni dall’esordio di questa storica manifestazione, nata nel 1946 dagli Automobile Club di Bari e Brindisi, grazie allo staff organizzativo allora guidato da Francesco Chieco (creatore del G.P. di Bari di Formula 1) e Ciccio Apruzzi, valente pilota di quegli anni.

A sostenere questa impegnativa eredità è la Egnathia Corse, guidata dalla altrettanto valida imprenditrice fasanese Laura De Mola. E il successo organizzativo che già in questa fase è dimostrato dall’alto numero di adesioni, conferma l’alta caratura di questo evento.

Nella foto sopra, un momento della partenza del vincitore Simone Faggioli, durante l’edizione 2022.

Annata per VIP dei motori con Giancarlo Fisichella, Alex Caffi e Ivan Pezzolla.

Giancarlo Fisichella aveva già confermato la sua presenza, replicando la felice esperienza che il pilota romano, reduce dalle sue annate straordinarie in Formula 1, aveva avuto alla Fasano-Selva 2022. Anche quest’anno Fisichella sada apripista, concedendosi agli appassionati che con lui avranno questo gustoso antipasto, prima del passaggio delle vetture in gara.

Ma a Fasano la F.1 raddoppia le sue presenze dal momento che anche Alex Caffi, pilota bresciano che in carriera ha corso con Osella, Scuderia Italia, Arrows e Footwork, ha annunciato il suo arrivo. “È una tradizione di famiglia quella che mi tiene legato alle cronoscalate – ha dichiarato Caffi, in partenza per la Puglia –, perciò non potevo mancare all’invito degli organizzatori della Egnathia Corse, accettando subito di essere presente a una gara così importante e seguita da un pubblico così appassionato”. La particolarità dell’intervento di Alex Caffi è nella vettura che guiderà sul percorso, la supercar elettrica Tesla Model 3, che sarà una delle novità tecniche presenti a Fasano.

Altra presenza importante è infatti quella di Ivan Pezzolla, pilota ufficiale Lamborghini, vincitore lo scorso anno in Gruppo GT al volante della Huracàn Super Trofeo. Il giovane fasanese sarà l’altro apripista della manifestazione, alla guida della hypercar Essenza SCV12: un modello esclusivo prodotto in solo 40 esemplari, scelto dalla la Casa di Sant’Agata e dal suo Responsabile del Motorsport Giorgio Sanna per omaggiare con il suono del suo 12 cilindri il competente pubblico di Fasano.

Grande sfida tra vetture Prototipo e GT e al campione italiano Simone Faggioli.

Non basta snocciolare il numero dei 25 Prototipi, le vetture più accattivanti, ma che non avranno il monopolio della scena tra gli sguardi appassionati dei 50.000 tifosi attesi nel weekend di gara: la sfida al vertice riguarda soprattutto il confronto tra i piloti, che avranno come punta estrema il toscano Simone Faggioli, quindici volte Campione Italiano e undici Europeo.

Il pilota di Bagno a Ripoli, sulla sua Norma M20 FC motorizzata Zytek 3000, avrà nuovamente da vedersela con assi come il lucano Achille Lombardi (Osella PA21 4C – Peugeot Turbo) e il siracusano Luigi Fazzino (Osella PA2000 – Peugeot Turbo), sempre più temibili insieme al ragusano Franco Caruso (Nova Proto NP01 – Zytek 3000).

Ma un grande parco partenza sarà stavolta quello offerto dal Gruppo GT, per una gara in cui il campione foggiano Lucio Peruggini e la sua Ferrari 488 Challenge (nella foto sopra) si preparano a una delle più accese sfide: quella con Marco Iacoangeli e la sua temibile BMW Z4 GT3, in replica del recente, frizzante confronto tra i due, avvenuto due settimane fa nel precedente appuntamento di Sarnano.

Poi l’accattivante Aston Martin Vantage GT3 portata in gara dall’asso napoletano Piero Nappi, il temibile fasanese Franco Leogrande, atteso dal suo pubblico nella gara di casa sulla sua Porsche 991, così come l’altro pilota locale Giuseppe Pace. E anche Gabriele Mauro, su Porsche 997 GT3 e Antonio Angrisano, su Huracàn Supertrofeo, avranno da dire la loro. A memoria umana, è difficile ricordare una categoria GT così ben fornita, per vetture e piloti, come quella che si prepara quest’anno a Fasano.

Trofeo VIP 18. edizione: ricco cartellone con i personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica.

Motori accesi anche alle Volkswagen Lupo della Epta Motorsport, sulle quali siederanno al volante i personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica, che per la diciottesima volta sono stati invitati a partecipare alla Fasano-Selva da Laura De Mola, nel Trofeo VIP loro dedicato.

Quest’anno sono ben 12 gli aspiranti piloti da cronoscalata, che studieranno le mosse del maestro Simone Faggioli per contendersi la vittoria nella loro classifica riservata. Ci riproverà l’attore Jimmy Ghione per rifarsi dal capitombolo di cui fu protagonista nella scorsa edizione, così come, da buoni sportivi, saranno a confronto il pallavolista Luigi Mastrangelo e il karateka campione del mondo Stefano Maniscalco.

Ultima novità è il ritorno al Trofeo Vip dell’attore Ettore Bassi, esperto pilota di Prototipi, come anche di Lorenzo e Leonardo Tano, figli piloti dell’attore Rocco Siffredi, che hanno dalla loro l’esperienza già acquisita nel Motorsport. Una sfida tra conduttori televisivi sarà quella che si accenderà tra Savino Zaba, già conoscitore della Fasano-Selva, e la new entry Massimiliano Ossini; un confronto che potrebbe essere commentato con la vena umoristica di Stefano Masciarelli, anche lui della partita insieme al tronista di Uomini e Donne Giorgio Manetti. E infine, la sfida tra i politici Lello Di Bari, Consigliere al Comune di Fasano, e Fabiano Amati, Presidente della Commissione Bilancio alla Regione Puglia.

Dal tracciato della Fasano-Selva, la diretta video sui canali Internet.

Ormai consueta è la diretta video predisposta da Aci Sport, che anche dalla Fasano-Selva diffonderà le immagini di entrambe le manche in programma nella giornata di domenica 14 maggio.

Altrettanto classico è il percorso è di 5,6 Km, che dalla partenza alla stazione di servizio Eni sulla SS 172 per Locorotondo porta all’arrivo di via Toledo a Selva di Fasano, superando un dislivello da 124 a 436 metri slm.

Alla chiusura del tracciato di gara, in prima mattina nei due giorni di gara, resterà praticabile al traffico la strada delle Giritoie, per raggiungere Selva di Fasano partendo dall’area dello Zoosafari. L’appuntamento per gli appassionati è alle ore 9:00 di entrambe le giornate di sabato, dedicata alle prove ufficiali, e domenica, per le due tornate di gara.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp