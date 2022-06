OSTUNI – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere violentemente contro un muretto a secco. Non c’è stato nulla da fare per lo sfortunato centauro che, nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13, ha perso la vita in un tragico incidente sulla provinciale che collega Ostuni con Cisternino. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per i rilievi del caso, procede la polizia locale della Città Bianca e gli agenti del locale commissariato.