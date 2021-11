BRINDISI- Si svolgerà sabato 27 novembre alle 18 presso la biblioteca pubblica arcivescovile “De Leo” una mostra di documenti originali dal XVI al XX secolo che raccontano di violenze e femminicidi in territorio di Brindisi.

“Marta e le altre… le parole sono una scelta”, organizzata dalla direttrice Katiuscia Di Rocco, sarà accompagnata dalla narrazione delle storie ricostruite attraverso gli atti inediti, mettendo in evidenza parole e situazioni straordinariamente attuali. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999, ma il tempo ha sepolto nella memoria civile le storie di centinaia, migliaia di donne che hanno il diritto di essere riportate alla memoria e cercheremo di farlo quella sera. Condividere il passato e discutere il presente per creare un futuro diverso.