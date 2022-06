Era gravemente malato e aveva da tempo lasciato il carcere in cui stava scontando la condanna all’ergastolo per un omicidio avvenuto all’inizio degli anni Novanta: Antonio Bruno, 58 anni, uno dei fratelli considerati ai vertici della Sacra corona unita con base a Torre Santa Susanna, è morto venerdì in ospedale, a Bari. Fu protagonista di una clamorosa evasione da una caserma dei carabinieri del Tarantino nel periodo (breve) in cui divenne collaboratore di giustizia. Venne arrestato dopo una lunga latitanza in giro per il mondo, perdendo i benefici della collaborazione e scontando l’ergastolo in un carcere di massima sicurezza siciliano.

I funerali si svolgeranno domenica alle 16.30, nella chiesa madre di Latiano.