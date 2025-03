Morto Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia

È morto nella notte, in una clinica romana, Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, ambientalista, giornalista e architetto. Aveva 90 anni. L’annuncio è arrivato direttamente dall’associazione, che in una nota lo ricorda come “guida per un’intera generazione di naturalisti e esempio vivente di ecologismo attivo”.

Pratesi, nato a Roma nel 1934, ha vissuto un’infanzia a stretto contatto con la natura nella campagna viterbese. Dopo un’iniziale passione per la caccia, un incontro folgorante con un’orsa e i suoi cuccioli nelle foreste dell’Anatolia, nel 1963, segnò la svolta della sua vita: vendette il fucile, acquistò una macchina fotografica e si dedicò alla conservazione della fauna e degli ecosistemi.

Nel 1966, ispirato dalla nascita del World Wildlife Fund in Svizzera, fondò la sezione italiana dell’associazione, riunendo un gruppo di amici nel suo studio di architetto e avviando un progetto che, con pochi fondi ma tanto entusiasmo, sarebbe diventato un pilastro della tutela ambientale nel nostro Paese.

Fondamentale il suo contributo all’approvazione di leggi chiave per la protezione della natura italiana, tra cui la legge 157 sulla fauna e quella sui parchi del 1991. Ma il suo più grande orgoglio erano le oltre 100 Oasi WWF, che conosceva una per una e visitava con passione.

Oltre al suo impegno ambientalista, Pratesi è stato parlamentare con i Verdi dal 1995 al 1997. Fino all’ultimo ha ricoperto il ruolo di Presidente onorario del WWF Italia e direttore responsabile del magazine Panda.

“Amava la sua famiglia e il WWF, che definiva ‘il mio quinto figlio’”, ha dichiarato Luciano Di Tizio, presidente WWF Italia. Alessandra Prampolini, direttrice generale, lo ha ricordato come un punto di riferimento: “Se oggi abbiamo tutti perso una colonna portante della nostra famiglia, per alcuni, tra cui me, Fulco rappresenta anche le memorie dell’infanzia, con le sue lettere e i suoi inconfondibili disegni che ci facevano sognare”.

Il WWF Italia si stringe con commozione alla famiglia Pratesi: i figli Isabella, Carlo Alberto, Francesco, Olympia e i suoi nipoti.

