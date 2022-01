BARI – – È morto all’età di 69 anni, dopo una lunga malattia, Giuseppe Longo, che tutti

chiamavano Peppino, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia nella scorsa legislatura. Longo, di Modugno (Bari), imprenditore nel settore dell’edilizia, è stato eletto per la prima volta nel Consiglio regionale con la lista Unione di Centro nel corso della IX legislatura (2010). Nel quinquennio 2015-2020, nella maggioranza di Michele Emiliano con la lista “I Popolari”, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del Consiglio regionale. Rieletto nel 2020 con la lista Con, è stato consigliere regionale fino a dicembre scorso,

quando al suo posto è subentrato un consigliere di centrodestra dopo un ricorso al Tar. Già nel 2005 si era candidato alle regionali nella lista della Margherita, risultando il primo dei non eletti. Nel triennio 1999/2001 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 è stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007. Nello stesso mese, dopo il congresso cittadino, è stato eletto segretario della Margherita, in carica fino ad ottobre dello stesso anno quando, dopo la fusione con i Ds, è nato il Partito Democratico.