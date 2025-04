Morto Donato Metallo, la tristezza di politica e istituzioni

È morto a 44 anni Donato Metallo, consigliere regionale della Puglia in quota Partito Democratico, da tempo impegnato in una difficile lotta contro un male incurabile. Originario di Racale, in provincia di Lecce, fu sindaco del suo comune dal 2012 al 2020. Alle regionali del 2020 risultò il primo degli eletti nel collegio di Lecce con 16.830 preferenze, affermandosi come una delle figure più votate del PD in Puglia.

Metallo era conosciuto per il suo impegno civile, la passione politica, il carattere empatico e il sorriso contagioso. Amato nella sua comunità, si era trasferito nel capoluogo per l’attività consiliare, senza mai dimenticare le sue radici. In aula aveva promosso numerose battaglie civili e sociali, tra cui la legge regionale contro l’omotransfobia, di cui era primo firmatario, approvata pochi mesi fa. Aveva voluto essere presente, nonostante la malattia, per votarla personalmente.

Domenico De Santis, segretario regionale del PD, lo ha ricordato con profondo affetto: “Donato ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai il suo sorriso e la voglia di lottare per i diritti dei più deboli. Quel sorriso contagioso che illuminava il suo volto mi colpì fin dalla sua prima campagna elettorale da sindaco. Era un vulcano di idee, come quando mi chiese di riportare la Festa regionale dell’Unità in Puglia: la facemmo a Racale, ed è stato un successo come tutte le sue intuizioni”.

Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, ha parlato di Metallo come di una figura che “non si limitava a fare politica, ma la incarnava. Ricorderemo le sue battaglie, la sua vicinanza ai più fragili, la sua energia. Grazie, Donato, per averci mostrato il significato più alto della politica”.

Profondo cordoglio anche da parte del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha dichiarato: “Con Donato Metallo la Puglia perde un punto di riferimento tanto politico quanto umano. Ha saputo interpretare al meglio i valori della condivisione e della solidarietà”.

Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, ha sottolineato: “La Puglia perde una persona buona, di rara sensibilità, un politico combattente sempre dalla parte dei più deboli. È stato una speranza rivederlo in aula quando si approvò la legge contro l’omotransfobia. La sua perdita lascia un vuoto profondo”.

Parole commosse sono arrivate anche dall’europarlamentare Antonio Decaro: “Tu amavi la vita più di chiunque altro. A noi non resta che proseguire il cammino, quello delle tue battaglie e della tua terra. Ti abbraccio forte, amico mio”.

Il cordoglio per la scomparsa di Metallo ha attraversato ogni schieramento politico. Roberto Marti (Lega) lo ha definito “persona seria e perbene, sempre con un bellissimo sorriso”. Per Saverio Congedo (Fratelli d’Italia) è stata “una grave perdita per la politica salentina, un avversario leale e tenace”. Anche il senatore del PD Alberto Losacco ha espresso il proprio dolore: “Uno dei più promettenti esponenti del partito, mancherà profondamente alla nostra comunità”.

“Con profondo dolore ci uniamo al cordoglio della sua famiglia e alla comunità del Partito democratico. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e del Movimento 5 Stelle Puglia”. Così in una nota Mario Turco, senatore e vicepresidente M5S, e Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale, e Iunio Valerio Romano, coordinatore M5S per la Provincia di Lecce.

Parole di riconoscenza anche dalla CGIL di Lecce, che lo ha definito “un politico vicino agli ultimi, con una visione limpida e democratica, capace di ascoltare, di trovare soluzioni, di fare sintesi”. Nel ricordo del sindacato, ha lasciato un segno profondo soprattutto come presidente della Commissione consiliare sul Lavoro.

Francesco Boccia, senatore e presidente del gruppo PD al Senato, ha parlato di “una figura in grado di incarnare valori profondi, con coraggio e coerenza”. Paolo Pagliaro (La Puglia Domani) lo ha definito “un uomo delle istituzioni e un esempio raro di intelligenza e umanità”.

Donato Metallo lascia la compagna Alessandra, il figlio Pietro, la sua Racale, la Puglia e una comunità politica che oggi ne piange la perdita. Il suo impegno, il suo stile e la sua forza restano scolpiti nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

