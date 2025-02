Morte Vito Ditano, il ricordo di Tommaso Gioia: ‘Onoreremo sua memoria’

La Regione Puglia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Ditano, uno dei più grandi interpreti italiani di ciclocross. Due volte campione del mondo e sei volte campione nazionale, Ditano ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di questo sport e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Simbolo di passione per il ciclismo e amore per la sua terra, Ditano ha dedicato la sua vita alla promozione dello sport, ispirando generazioni di atleti e appassionati. Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, lo ha ricordato con parole toccanti: “La sua dinamicità e dedizione hanno rappresentato un faro per tutti coloro che credono nello sport come strumento di crescita e valorizzazione del territorio. Il suo impegno ha trasformato la passione in un messaggio di speranza e di unione per la comunità”.

Gioia ha rievocato con emozione il primo incontro con Ditano, avvenuto grazie ad amici comuni di Pezze di Greco, paese natale del campione: “L’affinità che abbiamo trovato è stata speciale. La forza delle nostre strette di mano, cariche di stima reciproca, rimarrà impressa nella mia memoria”.

Per onorare la sua memoria, Gioia ha annunciato la volontà di promuovere iniziative dedicate a Ditano nel mondo del ciclismo, affinché il suo nome e il suo esempio restino vivi. Inoltre, ha confermato la sua presenza ai funerali, per tributargli l’ultimo saluto. “Ciao Vito, il tuo spirito e il tuo esempio continueranno a ispirarci nel nostro percorso di valorizzazione della Puglia e nel nostro impegno per lo sport.”

La Regione Puglia si unisce al dolore dei familiari e degli amici, ricordando Vito Ditano non solo come un campione, ma come un uomo che ha dato tanto alla sua terra e al ciclismo italiano.

