Morte su Nave Garibaldi, condannati ufficiale e Ministero Difesa

La Corte d’Appello di Lecce – II Sezione Civile, presieduta da Antonio Esposito, ha condannato Tommaso Basile e il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore dei familiari del maresciallo Salvatore La Rosa, deceduto il 30 novembre 2006 in seguito a un incidente avvenuto a bordo della nave Garibaldi della Marina Militare.

La pronuncia è arrivata in sede di rinvio, dopo l’annullamento parziale della precedente sentenza da parte della Corte di Cassazione, ed è giunta al termine di un lungo iter giudiziario. I giudici hanno accertato la responsabilità civile dell’ufficiale, all’epoca in servizio nel Reparto Aeromobili, e del Ministero per violazioni della normativa antinfortunistica e omessa vigilanza.

Il risarcimento stabilito ammonta a 824mila euro, importo da cui verranno detratti circa 312mila euro già percepiti dai familiari della vittima e soggetti a rivalutazione. La Corte ha inoltre condannato entrambe le parti al pagamento delle spese legali, per un totale superiore ai 30mila euro.

Secondo quanto ricostruito, il maresciallo La Rosa perse la vita a causa del ribaltamento di un’autogrù durante un’operazione di sollevamento di una zavorra in acciaio da due tonnellate. Le indagini hanno evidenziato come le manovre fossero state eseguite senza adeguata formazione del personale e in assenza di una corretta valutazione dei rischi.

In precedenza, la sezione penale della Corte d’Appello aveva assolto Basile nel febbraio 2020, decisione poi annullata dalla Cassazione ai soli fini civili, con rinvio per una nuova valutazione. Ora, la sede civile ha riconosciuto omissioni organizzative a carico dell’ufficiale, ritenuto responsabile della mancata verifica dell’idoneità dei mezzi e della sicurezza dell’operazione che causò il decesso

