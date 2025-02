Morte Sharon Bonillo, disposta una consulenza tecnica

Una giovane vita spezzata per un incidente stradale, parenti e amici che piangono una diciannovenne dal futuro luminoso. La morte di Sharon Bonillo, avvenuta all’ospedale Santissima Annunziata l’11 marzo scorso dopo tre giorni di agonia, ha lasciato sgomenta e attonita un’intera comunità. Una comunità che ora si stringe in cerca di risposte. Sharon viaggiava come passeggera a bordo di un’auto nella notte tra il 7 e l’8 marzo quando il mezzo, sui cui viaggiavano altre due persone, si sarebbe scontrato probabilmente contro un’altra vettura, nei pressi di via Mediterraneo. Le condizioni di Sharon apparvero fin da subito critiche, portando al triste epilogo dopo tre giorni, mentre le altre due occupanti dell’auto non hanno riportato gravi conseguenze.

Per ricostruire le dinamiche dell’incidente, la Procura avrebbe disposto una consulenza di parte, utile a definire eventuali responsabilità. Una scelta necessaria per il prosieguo delle indagini: il suo esito, infatti, consentirebbe di individuare anche i probabili capi di imputazione a carico degli indagati. Restano ancora da accertare, infatti, le ipotesi al vaglio degli inquirenti in merito alle cause dello scontro e ai presunti inquisiti. L’esito della consulenza potrà fornire un quadro chiaro e completo a chi, come il padre della vittima, Maurizio Bonillo, difeso dall’avvocato Luigi Esposito, chiede giustizia per Sharon.

