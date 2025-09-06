7 Settembre 2025

Morte in ospedale a Casarano: 8 indagati tra medici e infermieri

Dante Sebastio 7 Settembre 2025
Ci sono otto persone indagate nell’inchiesta aperta dalla Procura di Lecce sulla morte di Danilo Pellegrino, il 52enne di Collepasso deceduto lo scorso 3 settembre al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano.

Il pubblico ministero titolare del fascicolo ha iscritto nel registro degli indagati medici, infermieri e operatori socio sanitari che quel pomeriggio erano in servizio nei reparti di pronto soccorso e cardiologia. L’ipotesi di reato è concorso in responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Secondo quanto denunciato dalla moglie ai carabinieri, l’uomo, che lamentava forti dolori al petto, sarebbe morto durante l’attesa di essere preso in carico dal cardiologo. La donna avrebbe più volte sollecitato i sanitari, riferendo che il marito non stava bene, senza ricevere risposte efficaci.

Il conferimento dell’incarico per l’autopsia è stato fissato per lunedì 8 settembre ed è stato affidato al medico legale Roberto Vaglio, che dovrà chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

