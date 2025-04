Morte Fiorita e caos Atalanta-Lecce, Gravina: “Predisporremo un protocollo”

Sono passati già tre giorni, eppure continua (comprensibilmente) a far discutere la scelta di far giocare domenica la sfida tra Atalanta e Lecce, pochissimi giorni dopo la scomparsa del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita.

Sull’argomento ci è tornato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Caos recuperi? Ne abbiamo parlato oggi e abbiamo stabilito che sarà predisposto, di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere. Quando avviene un caso drammatico dobbiamo avere la capacità di fissare un protocollo, non possiamo di volta in volta confrontarci e decidere se fare o adottare un determinato provvedimento, per questo serve un protocollo che preveda tutto quello che deve essere fatto in questi momenti”.

Gravina ha commentato anche la scelta del Lecce di scendere in campo con una maglia bianca anonima, con suscritto ‘Nessun Valore, Nessun Colore’: “Il messaggio del Lecce deve essere compreso. Massima vicinanza a quello che è stato il dolore che ha colpito la famiglia, la società, una comunità, non solo di tifosi leccesi ma di tutti coloro che amano il calcio, questi episodi sconvolgono, il calcio è una comunità unica e allargata e il livello di sensibilità è particolarmente accentuato. Il messaggio del Lecce è forte, di una società che in quel momento ha voluto esprimere il suo dolore e la massima espressione di angoscia, grande rispetto per i dolori di una comunità che viene prima di ogni altro confine”.

