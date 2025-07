Morte dj Ivan Ciullo, nuova archiviazione: ma la famiglia non si arrende

Il 34enne salentino fu trovato impiccato il 22 giugno 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo

Tea Verderosa, gip del Tribunale di Lecce, ha disposto l’archiviazione del procedimento sulla morte di Ivan Ciullo, il dj salentino di 34 anni trovato impiccato il 22 giugno 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo. Si tratta della quarta archiviazione in dieci anni per un caso che ha suscitato numerosi interrogativi e che continua a vedere la ferma opposizione dei familiari della vittima.

Nel corso dell’udienza camerale dell’11 luglio scorso, la famiglia aveva formalmente chiesto l’imputazione coatta per le due persone indagate oppure, in subordine, la prosecuzione delle indagini. Secondo quanto sostenuto dai legali di parte civile, basandosi su consulenze tecniche e perizie, Ciullo non si sarebbe tolto la vita, bensì sarebbe stato ucciso. L’ipotesi avanzata è quella di strangolamento mascherato da suicidio.

La Procura di Lecce, inizialmente, aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, trasformando poi l’accusa in omicidio nel luglio 2023. Le indagini si erano concentrate su due persone: l’uomo con cui Ivan aveva avuto una relazione sentimentale considerata problematica e un collaboratore di uno studio di registrazione.

Tuttavia, il giudice ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio e ha pertanto accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

Di fronte a questa decisione, i familiari hanno annunciato l’intenzione di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il diritto alla verità e alla giustizia sia stato ancora una volta disatteso.

La vicenda, dopo un decennio di indagini e archiviazioni, resta dunque senza colpevoli accertati, mentre il dolore e i dubbi della famiglia continuano a chiedere risposte.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author