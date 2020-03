Morte del 75enne nel Foggiano, incerta causa da Coronavirus

Condividi

Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso del 75enne in provincia di Foggia. L’analisi dei campioni clinici e gli esami autoptici forniranno un quadro più completo della situazione. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia ha intanto attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo a isolare tutti i contatti stretti. In tutto oggi sono stati esaminati 20 tamponi dal Laboratorio regionale di riferimento. Il caso positivo riguarda un uomo di 47 anni, che era stato in Lombardia e Veneto per lavoro, attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Salgono a 9 in totale i casi di COVID-19 in Puglia.