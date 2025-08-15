Morte Cecilia De Astis: tre dei minori in comunità, uno è ricercato

La 71enne originaria di Ruvo di Puglia (Bari) travolta e uccisa lunedì 11 agosto dall’auto guidata da un minorenne, che era in compagnia di 3 coetanei

Saranno collocati in comunità protette i quattro minori coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis, la 71enne originaria di Ruvo di Puglia (Bari) travolta e uccisa lunedì 11 agosto in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano, da un’auto guidata da un minore di 12 anni, che era in compagnia di altri tre coetanei. L’auto era stata rubata la sera prima della tragedia a una famiglia di turisti francesi, appena arrivata a Mioano. La decisione è stata presa con il supporto del pronto intervento minori del Comune milanese.

Tre dei ragazzi sono già stati rintracciati: una ragazza è stata fermata sull’autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza del casello di Fossano (Cuneo), in direzione Ventimiglia. Altri due, fratelli tra cui il 14enne che era alla guida dell’auto responsabile dell’incidente mortale, sono stati bloccati in Piemonte, in un terreno agricolo a Beinasco, nel Torinese. Proseguono invece le ricerche del quarto minore che, dopo il drammatico episodio, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

In tanti hanno partecipato ai funerali di Cecilia De Astis. Durante l’omelia, don Bertocchi, parroco di Gratosoglio, ha rivolto un messaggio alla comunità: «L’unico nemico è il male, non sono i bimbi, soprattutto quando è negata loro l’infanzia».

