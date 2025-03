Morte Anthony Innamorato: “Troppo lieve la pena proposta”

Due anni di reclusione con sospensione condizionale per aver causato la morte di un ragazzo di 17 anni sono stati giudicati insufficienti. Il Gup Nicola Bonante ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da L.G., la 25enne di Gioia del Colle ritenuta responsabile dell’incidente stradale che il 2 ottobre 2023 ha spezzato la vita di Anthony Innamorato, giovane di Mola di Bari.

Anthony viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico coetaneo lungo via Bari a Conversano, quando la vettura condotta da L.G., una Volkswagen Golf priva di assicurazione, è sbucata da via Giuseppe Di Vittorio senza rispettare uno stop ben visibile, tagliando la strada al motociclo. Lo scontro è stato inevitabile: Anthony, sbalzato dallo scooter, è finito nella corsia opposta, dove è stato tragicamente investito da una Bmw 320 D condotta da P.M., un 30enne di Polignano a Mare, risultato positivo alla cocaina e anch’egli ora sotto processo per guida in stato di alterazione psicofisica.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi gli automobilisti. Nel caso del conducente dello scooter, minorenne e accusato di eccesso di velocità, il procedimento è invece di competenza della Procura dei Minori.

I familiari di Anthony, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., si aspettano giustizia e hanno accolto con favore la decisione del Gup di respingere il patteggiamento, ritenendo la pena proposta troppo lieve di fronte alla perdita irreparabile subita. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 10 giugno davanti al giudice monocratico della seconda sezione penale, Marco Guida.

La famiglia Innamorato attende ora un segnale forte dalla giustizia penale, affinché venga riconosciuta la gravità di quanto accaduto e si renda onore alla memoria di un ragazzo innocente, vittima di un tragico errore altrui.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author