BARI – Finisce ai domiciliari il 20enne accusato di omicidio stradale dopo aver investito tra venerdì e sabato scorsi, 29 e 30 luglio, sul lungomare di Santo Spirito all’altezza del lido La Rotonda, il 47enne di Bitonto, Gaetano De Felice, il padre di famiglia che ha fatto scudo con il corpo al figlio di 6 anni mentre attraversavano la strada dopo una sera in pizzeria. Il ragazzo era indagato a piede libero ma questo pomeriggio è stato raggiunto dall’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Bari ed eseguita dagli uomini

del Settore di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Bari. L’ ipotesi di reato contestata è, allo stato delle indagini preliminari che non sono concluse, quelle di omicidio stradale aggravato dalle circostanze dell’investimento avvenuto in corrispondenza di un attraversamento pedonale, della mancata copertura assicurativa del veicolo e del mancato conseguimento della patente di guida da parte dell’investitore.

Si contesta alla persona sottoposta alle indagini, inoltre, il reato di lesioni colpose ai danni del figlio minore della persona deceduta, del pari investito dal motoveicolo nella stessa circostanza.