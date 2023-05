Morta la giornalista Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie, giornalista e saggista di 70 anni, è morta a Roma dopo una lunga malattia. A darne notizia, sui social, Francesca Chaouqui. Alla fine del 2022 era stata la stessa giornalista a far sapere dei suoi problemi di salute, raccontando di essere stata ricoverata due mesi per complicanze seguite a un intervento al cuore. Sembrava si fosse ripresa, ma nella notte “è stata portata al San Camillo Forlanini per una complicazione venosa” che l’ha portata alla morte, ha scritto su Twitter l’amica Francesca Chaouqui.

