MOLFETTA – Aldo Moro raccontato agli studenti del “Mons. Antonio Bello” di Molfetta. Il progetto “Moro vive” è stato al centro del dibattito presso l’istituto superiore cittadino, alla presenza dell’ex parlamentare Gero Grassi. Un’occasione per sottolineare concetti sempre attuali, attraverso l’esempio dello statista sequestrato e assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978.

L’iniziativa, organizzata dal Consiglio Regionale, ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti e far prendere loro coscienza di un impegno politico e sociale che ha cambiato l’Italia. Partendo da un piccolo centro pugliese come Maglie, per arrivare a scrivere la storia della Repubblica.

Folta partecipazione da parte degli studenti del “Mons. Antonio Bello”, che hanno dialogato con Grassi e con la professoressa Margherita De Gennaro, referente del progetto. Una figura come Aldo Moro, pugliese e centro di discussione in Puglia, stimola i più giovani anche a decenni di distanza dal suo operato.