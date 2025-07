“Morirò a 300 km/h”: Davide Lippolis aveva previsto la sua morte 4 mesi fa

Il 24enne è morto nella serata di sabato 19 luglio in un tragico incidente stradale sulla Triggiano-Carbonara

Davide Lippolis, 24 anni, è morto intorno alle 22.00 di sabato 19 luglio in un incidente stradale. A bordo della sua Yamaha di grossa cilindrata si è schiantato, lungo la strada che collega Triggiano a Carbonara, con una Renault su cui viaggiava una coppia, rimasta illesa.

Davide era molto conosciuto sui social, dove condivideva la sua passione per le moto attraverso video di impennate e acrobazie ad alta velocità. In un post pubblicato su TikTok lo scorso marzo scrisse: “Quando lei vorrebbe un futuro con me, ma non sa che morirò entro i 30 anni a 300 km/h”, frase che oggi assume un tono drammaticamente profetico. Davide Lippolis era noto anche alle forze dell’ordine: a ottobre del 2024 fu fermato perché sospettato di far parte di una banda di giovani dedita ai furti di moto e mezzi furgonati.

