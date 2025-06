Morgan V del CC Barion è campione d’Italia di vela d’altura 2025

Conquistato il titolo assoluto nella classe Regata al Campionato Italiano Edison Next, disputato nelle acque di Capo d’Orlando, in Sicilia

Un nuovo successo tricolore per il Circolo Canottieri Barion: Morgan V, l’imbarcazione armata da Nicola de Gemmis, si è laureata campione d’Italia di vela d’altura 2025, conquistando il titolo assoluto nella classe Regata al Campionato Italiano Edison Next, disputato nelle acque di Capo d’Orlando, in Sicilia.

La barca barese ha completato sei prove, scartando il peggior risultato, e imponendosi in ben tre regate, compresa l’ultima, corsa con la certezza matematica del titolo già in tasca. Oltre al primo posto assoluto nella classe, Morgan V ha anche vinto il Gruppo 1 overall e il prestigioso Trofeo Tre Mari, assegnato alle imbarcazioni che hanno superato le selezioni per l’accesso al campionato.

“Abbiamo lottato fino all’ultima poppa poi è arrivata la classifica che ci ha consacrati campioni – ha dichiarato Nicola de Gemmis -. Nonostante ciò, abbiamo voluto chiudere con un’altra vittoria. È stato un campionato complicato per le condizioni meteo: caldo intenso, poco vento e un campo di regata difficile da interpretare. Ma eravamo preparati a tutto”.

Il successo è frutto di una preparazione meticolosa, tra barca ottimizzata, vele nuove e un equipaggio di alto livello. A bordo con de Gemmis c’erano Mario Zaetta al timone, Enrico Zennaro alla tattica, Manuel Polo come navigatore, Marco Bertoletti alla randa, Nello Pavoni e Corrado Capece Minutolo come tailer, Peppo Filippis alle drizze insieme allo stesso armatore, e in prua Roberto Innamorato, Fabio Affatati e Andrea Quartulli.

Un’impresa che riporta Morgan V sul trono nazionale, dopo la vittoria del 2022 a Monfalcone, proseguendo l’eccezionale tradizione sportiva del circolo barese di molo San Nicola, presieduto da Francesco Rossiello. Un trionfo che conferma la barca e il suo armatore tra i protagonisti assoluti della vela italiana d’altura.

