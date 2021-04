Morciano di Leuca | Terzo sbarco in 24 ore per un totale di 161 migranti

Tre sbarchi in 24 ore nel Salento. L’ultimo è avvenuto nella serata di ieri. Oltre ai 112 della notte precedente, altri 49 migranti, provenienti da Sri Lanka, Siria, Bangladesh e

Afghanistan, sono approdati sulla costa salentina, a Morciano di Leuca, a bordo di un motoveliero di circa 10 metri e intercettato dalla Guardia di Finanza.

Tra di loro 15 minori non accompagnati.

In ipotermia e stanchi ma in discrete condizioni generali sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza per le verifiche di rito.

Oltre alla Croce Rossa Italiana, è intervenuta in supporto anche la Caritas con viveri e generi di conforto per i migranti.