Condividi

Morciano di Leuca è uno dei comuni del basso Salento ad aver resistito al Covid-19 con zero contagi. Ed ecco che arriva l'idea di una campagna per promuovere l’immagine e la bellezza di un territorio “vergine” sfruttando la circostanza che la pandemia non ha colpito quasi tutti i comuni del capo di Leuca.

Lorenzo Ricchiuti - Sindaco di Morciano di Leuca